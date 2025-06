Giappone giustiziato il ‘killer di Twitter’ | prima condanna a morte dal 2022

In un ritorno alle esecuzioni dopo due anni di pausa, il Giappone ha giustiziato il famigerato 'killer di Twitter', condannato per aver commesso orrendi omicidi e smembramenti. Questa decisione, annunciata dall'emittente NHK, riaccende il dibattito sulla pena di morte nel paese e mette in luce le sfide della giustizia in casi così estremi. La vicenda apre una riflessione profonda su come i sistemi giudiziari affrontino i crimini più atroci.

(Adnkronos) – Il Giappone ha giustiziato un uomo soprannominato il 'killer di Twitter', condannato per l'omicidio e lo smembramento di nove persone, per lo più donne. L'annuncio è stato fatto dall'emittente pubblica NHK e altri media: si tratta della prima volta dal 2022 che il Paese esegue la pena capitale.

Giustiziato in Giappone, è la prima volta da luglio 2022 - In Giappone, la prima esecuzione della pena di morte dal luglio 2022 ha riacceso il dibattito sul sistema giudiziario del Paese.

