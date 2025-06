Giappone giustiziato il killer di Twitter | è la prima pena di morte eseguita nel Paese dal 2022

In un raro momento di tensione legale, il Giappone ha eseguito la prima pena di morte dal luglio 2022, suscitando dibattiti e riflessioni sulla giustizia nel paese. Venerdì 27 giugno, l’emittente NHK ha annunciato questa decisione che ha acceso un acceso confronto pubblico. L’uomo condannato, soprannominato il “killer di Twitter”, aveva ucciso nove persone nel 2017, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La vicenda si apre a molte domande sul confine tra giustizia e umanità .

Un condannato a morte è stato giustiziato in Giappone ed è la prima volta che la pena di morte viene applicata nel Paese da luglio 2022. Ad annunciarlo, venerdì 27 giugno, è stata l’emittente pubblica NHK e altri due organi di stampa nazionali. Il Ministero della Giustizia non ha per ora confermato la notizia. Secondo quanto riportato da NHK, l’uomo giustiziato era stato condannato nel 2017 per l’omicidio di nove persone. Soprannominato il “ killer di Twitter “, Takahiro Shiraishi, 34 anni, era accusato di aver ucciso e smembrato le sue vittime adescate su quello che allora era Twitter, oggi X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giappone, giustiziato il “killer di Twitter”: è la prima pena di morte eseguita nel Paese dal 2022

