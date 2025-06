Giappone | eseguita la prima pena di morte dal 2022 Il Twitter Killer impiccato a Tokyo

Dopo un lungo periodo di sospensione delle esecuzioni, il Giappone torna a mettere in atto la sua sentenza capitale con l'impiccagione di Takahiro Shiraishi, noto come il "Twitter Killer". Questa decisione solleva nuove riflessioni sulle politiche penali e sui limiti della giustizia nel Paese del Sol Levante. Un caso che ha scosso l'intera nazione e riaccende il dibattito sulla pena di morte in Giappone.

In un'epoca in cui i social media dominano le nostre vite, il caso del 'killer di Twitter' in Giappone scuote l'opinione pubblica.

Un omicida seriale arrestato e condannato a morte in Giappone nel 2017 per aver ucciso nove persone è stato giustiziato. L'uomo, Takahiro Shirashi, 34anni, era stato soprannominato "il killer di Twitter", perché contattava e attirava le vittime nella sua abitazio

Shiraishi è stato incriminato per molteplici capi d'accusa, tra cui omicidio, rapina e violenza sessuale

Colpevole anche di violenza sessuale, uccise otto donne e un uomo