giappone eseguita la condanna a morte del killer di twitter

Il Giappone riaccende il dibattito sulla pena di morte con l'esecuzione di Takahiro Shiraishi, il killer noto come "Killer di Twitter" che ha terrorizzato il paese assassinando nove persone tra il 2017 e il 2018. Questa decisione segna la prima esecuzione dal 2022 e riporta alla luce questioni etiche e di giustizia. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? La risposta potrebbe influenzare il dibattito sul sistema penale giapponese e oltre.

Il Giappone ha eseguito venerdĂŹ 27 giugno la prima condanna a morte dal 2022. Giustiziato infatti per impiccagione il 34enne Takahiro Shiraishi, noto con il soprannome di Killer di Twitter per aver ucciso nove persone, di cui otto conosciute sulla piattaforma online. Tra l'agosto e il settembre del 2017, contattò infatti alcuni utenti che avevano espresso pensieri suicidi sui social attirandole nel suo appartamento di Zama, a circa 50 chilometri a sud di Tokyo, con il pretesto di aiutarle a morire. La sua storia ha portato la stessa piattaforma, oggi nota come X, ad aggiornare le regole di utilizzo degli utenti, proibendo la promozione o l'incoraggiamento all'autolesionismo.

