Giappone eseguita condanna a morte ‘killer di Twitter’ | la prima dal 2022

In un'epoca in cui i social media dominano le nostre vite, il caso del 'killer di Twitter' in Giappone scuote l'opinione pubblica. Questa mattina, nel carcere di Tokyo, è stata eseguita la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, responsabile di nove omicidi. È la prima esecuzione dal luglio 2022 e segna un punto di svolta sotto l’amministrazione del nuovo governo. La vicenda getta luce sulle sfide etiche e sulla giustizia in un mondo sempre più connesso.

In Giappone è stata eseguita questa mattina nel carcere di Tokyo la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, 34 anni, soprannominato il ‘ killer di Twitter’, in carcere per l’omicidio di nove persone. Lo rende noto l’emittente pubblica nipponica NHK, secondo cui si tratta della prima condanna a morte in Giappone dal luglio 2022 e la prima sotto l’amministrazione del primo ministro Ishiba Shigeru. L’uomo accusato di nove omicidi. La vicenda risale al 2017, quando i resti di un uomo e otto donne furono trovati nell’appartamento di Shiraishi a Zama, nella prefettura di Kanagawa, a sud di Tokyo. Secondo gli inquirenti, l’uomo adescò le vittime tramite i social media e poi le uccise. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Giappone, eseguita condanna a morte ‘killer di Twitter’: la prima dal 2022

In questa notizia si parla di: giappone - condanna - morte - prima

Quindi il claim “C’è l’aggressore e c’è l’aggredito” è ufficialmente sostituito da “Prima la forza e poi la pace”. Ovvero “c’è l’aggressore che aggredisce e l’altro che deve stare fermo e muto”. Certo. Un po’ come Israele dopo il 7 ottobre. Israele che alla forza di Ha Vai su Facebook

Il Giappone ha eseguito la condanna a morte del cosiddetto “killer di Twitter”, che aveva ucciso otto persone adescate sul social network; Giappone, eseguita condanna a morte 'killer di Twitter': la prima dal 2022 - LaPresse; Giappone, condannato a morte e poi assolto: risarcimento record.

Giappone, eseguita condanna a morte ‘killer di Twitter’: la prima dal 2022 - In Giappone è stata eseguita questa mattina nel carcere di Tokyo la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, 34 anni, soprannominato il 'killer di Twitter', in ... Lo riporta lapresse.it

Il Giappone ha eseguito la condanna a morte del cosiddetto “killer di Twitter”, che aveva ucciso otto persone adescate sul social network - Venerdì in Giappone è stata eseguita la condanna a morte per impiccagione di Takahiro Shiraishi, soprannominato dai giornali giapponesi “il killer di Twitter”, per aver ucciso e fatto a pezzi nove per ... Segnala ilpost.it