Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno un tronista preferito di UeD? Chi è e perché

Gianni Sperti e Tina Cipollari, figure iconiche di Uomini e Donne, sono noti per il loro ruolo di opinionisti appassionati e acuti. Nonostante il loro impegno a mantenere un certo equilibrio, anche loro hanno i propri "favoriti" tra i tronisti. In queste ore, si vocifera che uno in particolare abbia conquistato il loro cuore: scopriamo insieme il motivo di questa preferenza e cosa rende questo tronista speciale agli occhi dei veterani del programma.

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono due colonne portanti di Uomini e Donne. I due, non solo sono degli opinionisti, ma spesso anche dei consiglieri, delle spalle o anche dei nemici per i protagonisti che partecipano al programma. Inevitabilmente, dunque, per quanto si sforzano di essere imparziali, anche loro hanno delle “debolezze” nei confronti di qualche volto che è passato all’interno degli studi Elios di Mediaset. In queste ore, infatti, mediante dei contenuti social, i due si sono schierati a favore di un ex tronista del programma che, a quanto pare, è rimasto impresso nei loro cuori. Ecco chi sarebbe il tronista di UeD preferito di Gianni Sperti e Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno un tronista preferito di UeD? Chi è, e perché

