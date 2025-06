Gianna Nannini incanta il Circo Massimo

Un’autentica magia ha invaso il cuore di Roma: Gianna Nannini ha incantato il Circo Massimo con la sua energia irrefrenabile, aprendo il tour estivo tra applausi e emozioni. La voce potente dell’artista toscana ha conquistato migliaia di fan, impreziosita dall’ospite speciale Francesco De Gregori. Un evento indimenticabile che ha rafforzato il legame tra musica e città eterna. E questo, solo l’inizio di un’estate da ricordare.

Migliaia di appassionati al concerto di Gianna Nannini al Circo Massimo di Roma, con il quale l'artista toscana ha aperto il tour estivo e che ha visto Francesco De Gregori come ospite d'eccezione. Servizio di Barbara Masulli. TG2000.

