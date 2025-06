Giani e lo scontro con De Luca Nessun rinvio si vota a ottobre

In un clima di tensione e decisioni infuocate, Giani annuncia che nessun rinvio è previsto: le urne si apriranno a ottobre, come stabilito dalla legge. I toscani si preparino a scegliere il loro futuro tra il 12 e il 19, con la consapevolezza che il coinvolgimento popolare è sacro. Le elezioni sono un diritto, non un capriccio, e ora più che mai il voto è il vero motore della democrazia. Nel giorno della Caporetto al Senato dei fautori del terzo...

Firenze, 27 giugno 2025 – "Ai toscani dico, prepariamoci. Voteremo il 12 o il 19 ottobre, secondo quanto ci dice la Costituzione. Questo significa presentare le liste 30 giorni prima, a settembre, indire i comizi elettorali per la seconda metà di agosto. Quindi ci siamo: è giusto che l'opinione torni al popolo sovrano. Le elezioni non sono un capriccio del presidente di turno". Nel giorno della Caporetto al Senato dei fautori del terzo mandato, il Nazareno ancora tiene Eugenio Giani, il politico, ai box in attesa della candidatura bis. Colpa degli incastri (im)possibili che Elly Schlein ha da operare in Campania e Puglia in chiave campo larghissimo.

Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Firmerò il decreto per il voto il 12 o 19 ottobre” - Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha annunciato di aver sostenuto in Conferenza delle Regioni la decisione di firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre.

