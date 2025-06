Gia Coppola presenta Palo Alto e The Last Showgirl a Monte Ciocci e al Cinema Troisi

Preparati a vivere due serate uniche con Gia Coppola, regista e talentuosa figura del cinema contemporaneo. Il 28 e 29 giugno, l’attesa si anima a Monte Ciocci e al Cinema Troisi, dove doppio appuntamento culturale ti porterà nel cuore delle storie di "Palo Alto" e "The Last Showgirl". Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dietro le quinte e condividere emozioni con una delle voci più interessanti del cinema indipendente. Non mancare!

. Ospite de Il Cinema in Piazza per un doppio evento il 28 e il 29 giugno Sabato 28 giugno alle 21:15 Gia Coppola sarà ospite de Il Cinema in Piazza a Monte Ciocci, in dialogo con il giornalista Damiano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

