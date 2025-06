Ghali pubblica il video del suo ultimo singolo Chill

Ghali svela il suo nuovo singolo "Chill" con un video che incarna l’essenza della spensieratezza estiva. Girato interamente su pellicola, il videoclip combina l’estetica vintage del cinema analogico con un tocco di modernità digitale, trasportandoci tra scenari surreali e personaggi eccentrici. È un viaggio visivo che invita a lasciarsi andare e vivere la stagione della leggerezza. Preparati a immergerti in un’estate all’insegna del relax e della musica innovativa.

Milano, 27 giu. (askanews) – Per tradurre in immagini l’estate da “chill guy” di Ghali, arriva il video del suo ultimo singolo Chill (Warner Music Italy), un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di “sto” la nuova stagione della leggerezza. Girato interamente in pellicola, il videoclip unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

