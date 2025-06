Getta in mare i residui delle lavorazioni edili scatta la maxisanzione

L’ambiente marino è un patrimonio prezioso che va tutelato con responsabilità. Tuttavia, una recente ispezione ha scoperto un grave episodio di inquinamento causato dal getto dei residui delle lavorazioni edili in mare, con conseguente maxisanzione per il responsabile. La rapida azione delle forze dell’ordine dimostra come il rispetto delle norme sia fondamentale per preservare le nostre spiagge e acque limpide. La tutela del mare inizia da ciascuno di noi.

PORTO AZZURRO – Nella giornata di mercoledì (25 giugno) i militari della Guardia Costiera di Portoferraio e di Porto Azzurro sono intervenuti per verificare la segnalazione di un privato sulla presenza di una chiazza biancastra nelle limpide acque della spiaggia della Pianotta, nel Comune di Porto Azzurro. La rapida azione di accertamento, protratta fino al 26 giugno, ha consentito di individuare il responsabile dell’inquinamento che, durante alcune attività di ristrutturazione di un immobile, ha sversato, dapprima nei tombini urbani e poi in mare, i residui delle lavorazioni edili. Una pesante sanzione è stata irrogata dai militari intervenuti in quanto l’evento ha provocato un forte intorbidimento delle acque marine di un’area che gode di particolare pregio naturalistico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

