Gestione del rischio clinico | prelievi a domicilio disponibili per chiunque ne faccia richiesta

L'ASL Foggia ha recentemente aggiornato il regolamento per la gestione dei prelievi a domicilio, rendendo disponibili questo servizio a tutti coloro che ne fanno richiesta, non solo ai pazienti fragili o temporaneamente inabili. Una misura che amplia l'accessibilità e migliora la qualità delle cure, garantendo sicurezza e efficienza nel percorso di diagnosi. Questa innovazione rappresenta un passo avanti verso un sistema sanitario più inclusivo e attento alle esigenze di ogni cittadino.

Prelievi domiciliari non solo ai pazienti in condizioni di fragilità e inabilità temporanea. Asl Foggia ha modificato il regolamento per la gestione dei campioni biologici da consegnare ai laboratoripunti di prelievo aziendale da parte degli operatori sanitari autorizzati, riconoscendo la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

