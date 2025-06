Germania ai piedi di Ida Balò Cavaliere l’eroina di Civitella

In un gesto che rinnova il valore della memoria e del riscatto, Ida Balò, eroina di Civitella, riceve dalla Germania la più alta onorificenza, il Cavalierato. Un riconoscimento che testimonia la forza di una donna sopravvissuta alla strage nazifascista e il perdurare del legame tra passato e presente. Un filo sottile ma indistruttibile, che unisce le generazioni nella responsabilità di non dimenticare mai. Concludendo, questa premiazione simbolizza speranza e riconciliazione.

Un filo, sottile ma forte come l'acciaio. Come la tenacia di una donna sopravvissuta alla strage nazifascista di Civitella, riceve oggi la più alta onorificenza dalla Germania. Lo ha deciso il presidente Steinmeier che nel 2014 (allora era ministro degli Esteri) nella piazza della mattanza, chiese scusa a nome del popolo tedesco per i crimini nazisti. Ida Balò riceve il Cavalierato, la più alta onorificenza della repubblica federale, dalle mani dell'ambasciatore tedesco in Italia Lucas. Una cerimonia nella sala della pinacoteca, a un passo dalla Sala della Memoria, quella che Ida ha voluto fortemente per non dimenticare.