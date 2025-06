gerard lopez ha fatto fallire anche il boavista

Gerard Lopez, imprenditore di origini iberiche e lussemburghesi, ha recentemente portato il suo nome sulla copertina del fallimento del Boavista, il club portoghese più antico e storico. Una parabola che dimostra come le crisi nel calcio siano universali, sfidando il luogo comune italiano. Dai grandi successi alle disfatte imprevedibili, il mondo del calcio si conferma un palcoscenico complesso e imprevedibile, dove nulla è scontato e tutto può succedere.

"Certe cose succedono soltanto in Italia", è il ritornello, spesso corretto ma decisamente abusato, che viene intonato nel momento in cui nel nostro sistema calcio qualcosa non va come dovrebbe andare. La realtà è che tutto il mondo è paese. Non si spiega altrimenti l'incredibile parabola di Gerard Lopez, imprenditore ispano-lussemburghese che è appena diventato il volto di copertina del tracollo del Boavista, vale a dire l'unico club portoghese capace di inserirsi nel dominio del terzetto Porto-Sporting-Benfica dal 1947 a oggi, grazie al titolo nazionale vinto nel 2001 con una squadra decisamente operaia ma illuminata dal talento di Erwin Sanchez, trequartista boliviano ribattezzato, per via della sua classe, Platini.