Geolier al via il tour estivo 2025 date clou all’Arena di Verona e a Napoli

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con Geolier, pronto a infiammare il pubblico italiano durante il suo tour estivo 2025. Dopo aver dominato i palazzetti e aver annunciato il suo attesissimo tour negli stadi del 2026, l’artista si prepara a scatenarsi sui palchi di tutta Italia, culminando con le date clou all’Arena di Verona e a Napoli. La stagione dei live sta per iniziare: non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale.

Geolier è pronto a infiammare l’estate con una nuova stagione di concerti live con una serie di date, i biglietti. Dopo aver conquistato in primavera i principali palazzetti italiani con una serie di date tutte sold out e aver annunciato il suo primo tour negli stadi per il 2026, Geolier è pronto a infiammare l’estate con una nuova stagione di concerti live. Il tour prenderà il via domani, 28 giugno, dal Trento Live Fest, per poi proseguire nei principali festival lungo tutta la Penisola. Un ritorno sul palco, che arriva dopo il grande annuncio live per il prossimo anno, che ribadisce ancora una volta quanto Geolier sia un artista senza precedenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu