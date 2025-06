Genova ricorda il 30 giugno 1960 con un corteo ci sarà anche la sindaca Salis

Il 30 giugno 1960, Genova si ferma per ricordare un momento cruciale della sua storia: lo sciopero generale contro il Congresso del Movimento. Un corteo simbolico, con la partecipazione della sindaca Salis, attraverserà piazza della Vittoria, unendo generazioni in un gesto di memoria e resistenza. Questo appuntamento organizzato da Camera del Lavoro e Anpi è l’occasione per riflettere su un passato che ancora ci parla e che non va dimenticato.

È fissato per lunedì 30 giugno in piazza della Vittoria l’appuntamento organizzato da Camera del Lavoro e Anpi Genova per ricordare i fatti del 30 Giugno 1960. Un giorno storico per la città , con la proclamazione dello sciopero generale contro la decisione di convocare il Congresso del Movimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

30 giugno 1960-30 giugno 2025: anche Landini al corteo di #Anpi e #Cgil a #Genova.

Per ricordare i fatti del 30 giugno 1960 e rendergli omaggio, in difesa dei principi contenuti nella Costituzione, a partire dalla pace e dalla centralità del lavoro, Cgil e Anpi hanno organizzato per lunedì 30 giugno un corteo con manifestazione

