Genova lesioni permanenti dopo una violenza sessuale pena ridotta allo stupratore che risarcisce la vittima

In un caso che ha scosso la città di Genova, la giustizia ha affrontato una delicata battaglia tra punizione e redenzione. Dopo violenze brutali e lesioni permanenti, l'aggressore ha optato per il risarcimento economico, versando 20.000 euro alla vittima, che si appresta a subire un intervento cruciale. La pena ridotta in appello apre un dibattito sulla giusta misura della punizione e sulla complessità delle sentenze nei casi di violenza di gruppo.

