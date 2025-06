Generali punta ancora sull’India e rafforza il ponte con l’Italia

Generali rafforza la propria presenza in India, puntando con decisione su Nuova Delhi e consolidando il ponte tra Italia e India. Dopo anni di collaborazione con Future Group, il colosso assicurativo italiano si allea ora con Central Bank of India, una delle banche più antiche del Paese, pronta a espandere il proprio network e offrire nuove opportunità di crescita. Questa mossa segna un passo strategico verso un mercato in forte espansione, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Generali punta con decisione su Nuova Delhi. Dopo anni di collaborazione con Future Group, il colosso assicurativo italiano è pronto ad allearsi con Central Bank of India, una delle più antiche banche private del Paese, attiva dal 1911 e forte di una rete di oltre 4.500 sportelli e 80 milioni di clienti. L’istituto bancario indiano rileverà infatti la quota detenuta da Future nella joint venture con il Leone, entrando così nell’azionariato con una partecipazione di poco inferiore al 30%. Una mossa che permetterà alle Generali di consolidare la propria espansione nel subcontinente asiatico, uno dei mercati più dinamici per il settore assicurativo, sia nel comparto Vita sia in quello Danni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Generali punta ancora sull’India e rafforza il ponte con l’Italia

