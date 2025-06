Gemelle rock in nome del Boss | Siamo diventate 18enni con lui Una passione da madre in figlia

Maria Grazia e Gabriella Gargioni, note come Ciacia e Gabri, sono due gemelle che condividono fin da bambine una passione travolgente per Bruce Springsteen. Da madre in figlia, questa passione si è trasformata in un legame indissolubile con il mito del rock. Ora, a 18 anni, sono pronte a vivere un’esperienza indimenticabile ai concerti di San Siro, dimostrando che l’amore per il Boss non conosce età . Ma perché dite di essere diventate maggiorenni con lui? La risposta vi sorprenderà ...

Mingoia "Noi due siamo diventate maggiorenni con il Boss". Maria Grazia e Gabriella Gargioni, sorelle gemelle, Ciacia e Gabri per gli amici, sono due fan sfegatate di Bruce Springsteen. Anche loro, come migliaia di altri fedelissimie del rocker americano, sono in fervida attesa delle due date allo stadio di San Siro del 30 giugno e del 3 luglio. Loro due, naturalmente, ci saranno. Ma perchĂ© dite che siete diventate maggiorenni con il Boss? "PerchĂ© il primo concerto di Bruce a cui abbiamo assistito è quello del 21 giugno 1992 al Forum di Assago. Era il giorno del nostro 18° compleanno e abbiamo fatto di tutto pur di vedere lo show e festeggiare con lui". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gemelle rock in nome del Boss: "Siamo diventate 18enni con lui. Una passione da madre in figlia"

In questa notizia si parla di: boss - diventate - gemelle - siamo

«La verità è che noi passiamo la vita a lamentarci e ad innervosirci per cose che non valgono niente. Andrea mi ha lasciato in eredità i veri ed unici valori. Faceva le capriole nel letto dell'ospedale mentre era in cura, ed ogni volta gli si attorcigliavano atto Vai su Facebook

Gemelle rock in nome del Boss: Siamo diventate 18enni con lui. Una passione da madre in figlia.

Gemelle rock in nome del Boss: "Siamo diventate 18enni con lui. Una passione da madre in figlia" - Maria Grazia e Gabriella Gargioni, fan del rocker americano, sempre presenti a San Siro "Nel 1992 ho incontrato Bruce e gli ho chiesto un autografo. Segnala ilgiorno.it

Firenze, gemelle cambiano sesso lo stesso giorno: «Così siamo diventate Giulia e Gaia» - Corriere Fiorentino - Firenze, gemelle cambiano sesso lo stesso giorno: «Così siamo diventate Giulia e Gaia» «Siamo nate in corpi maschili ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi ... Da corrierefiorentino.corriere.it