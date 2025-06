Gelato D' Essai la gelateria che è famiglia a Tor de Schiavi | Da noi il sorriso non manca mai

Benvenuti da Gelato D’Essai, il cuore dolce di Tor de Schiavi e un punto di riferimento a Centocelle. Da oltre dieci anni, questa gelateria di quartiere accoglie 232 famiglie con sorrisi autentici e gusti irresistibili, creando un vero senso di comunità. Riconosciuta tra le 10 finaliste del contest #Aromacipiace, è il luogo dove il gelato diventa un’esplosione di emozioni. Il nostro obiettivo? Farvi tornare sempre con il sorriso.

