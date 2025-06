Gelateria del Fico | coni e coppette sull' isola pedonale al Don Bosco

Gelateria del Fico, situata nell’animata isola pedonale al Don Bosco, è il paradiso dei golosi nel cuore di Roma. Qui, tra coni croccanti e coppette irresistibili, Roberto Della Gatta porta la passione pugliese e l’esperienza romana in un luogo che è ormai un punto di riferimento per chi cerca freschezza e qualità. Venite a scoprire i nostri gusti unici e lasciatevi conquistare da un'esperienza dolce senza paragoni…

Nella zona pedonale parallela a via Tuscolana sorge una gelateria che per molti, nel quadrante, è diventata un goloso punto di riferimento. Siamo in via Flavio Stilicone, nella Gelateria del Fico di Roberto Della Gatta. Di origini pugliesi, ma nato e cresciuto a Roma, Roberto ha aperto una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

