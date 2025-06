Geal nella top italiana per qualità L’azienda lucchese dell’acqua riceve il premio di Arera

Geal, eccellenza italiana nel settore idrico, si distingue ancora una volta grazie al riconoscimento di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L’azienda lucchese ha ottenuto un premio di circa 1,7 milioni di euro, attestando la sua leadership nella qualità del servizio. Questa prestigiosa onorificenza, basata sui risultati del biennio 2022-2023, conferma che Geal non solo soddisfa, ma supera le aspettative. Scopriamo insieme i motivi di questo straordinario successo.

Geal, azienda eccellente. L'ennesima attestazione arriva da Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha comunicato i risultati dell'analisi sul raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato a livello nazionale per il biennio 2022-2023. Il premio riconosciuto da Arera alla nostra società dell'acqua è di circa 1.7 milioni di euro e in particolare sono tre i macro-indicatori distintivi per Geal. Per l'indicatore M2 (Interruzioni del servizio idrico), Geal conferma i risultati di affidabilità di erogazione del servizio idrico raggiunti nel biennio precedente.