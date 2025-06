GEA25 - Treviso Contemporary Theater Festival

Sei pronto a immergerti in un mondo di emozioni e creatività? GEA.25 - Treviso Contemporary Theater Festival apre le porte a un'esperienza unica dal 28 giugno al 6 luglio, portando sul palco spettacoli innovativi, talk coinvolgenti e performance che attraversano i confini dell’arte. Un gioco di parole e idee sotto il segno di WOR(L)DS, per celebrare la forza del teatro come linguaggio universale. Un evento da non perdere!

Si accendono i riflettori su , la rassegna di teatro contemporaneo che dal 28 giugno al 6 luglio conquisterà la città con un fitto cartellone di spettacoli, talk, performance itineranti e feste nel segno di WOR(L)DS, il tema di quest’anno. Un gioco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

