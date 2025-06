Ge-ology Nicola Conte Nico Lahs e Cloud Danko a Monopoli

Sei pronto a lasciarti trasportare da un viaggio sonoro senza confini? AFROCOSMICO, il nuovo capitolo della scena club indipendente, unisce talenti come Nicola Conte, Nico Lahs e Cloud Danko in un'esperienza unica. Il 5 luglio, nella suggestiva Masseria Spina, scoprirai come la musica possa diventare un rito universale capace di unire culture e generazioni. Unisciti a noi e riscopri il potere del groove cosmico!

Un inno alla musica come forza spirituale, un rituale collettivo che attraversa culture e generi per ritrovarsi in un unico grande groove cosmico. Questo è AFROCOSMICO, la nuova frontiera della club culture indipendente che prende vita il 5 luglio nella magica cornice di Masseria Spina, a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dal cosmic sound alla deep culture: Ge-ology, Nicola Conte, Nico Lahs e Cloud Danko il 5 luglio a Monopoli per AFROCOSMICO.

