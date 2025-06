Gazzetta dello Sport | Un muro per Conte

Il Napoli si prepara a rafforzare la sua difesa con l’obiettivo di conquistare lo scudetto, ma le sfide sul mercato sono molteplici. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club punta con decisione su Sam Beukema del Bologna, anche se la trattativa non è semplice. La priorità di Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo azzurro, è creare un muro invalicabile davanti a Conte, e per farlo...

"> Il Napoli sogna una difesa da scudetto, ma il percorso per rinforzarla è tutt’altro che semplice. Come svela Antonio Giordano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha messo nel mirino Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, ma la trattativa si presenta ardua. La priorità di Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo azzurro, è alzare il muro davanti a Conte, e per farlo punta su giovani solidi e affidabili. Beukema è il nome forte, quello più gradito a Castel Volturno, ma il Bologna ha già alzato un muro: secondo quanto riportato da Giordano su La Gazzetta dello Sport, la coppia Beukema–Ndoye (esterno offensivo anch’egli gradito agli azzurri) viene valutata intorno agli 80 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Un muro per Conte”

