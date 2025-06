Gaza Von der Leyen | Situazione umanitaria abominevole Serve cessate il fuoco sostenibile

In un momento di crisi senza precedenti, le parole di Ursula von der Leyen risuonano come un appello urgente alla comunità internazionale. La presidente della Commissione Europea sottolinea la gravità della situazione umanitaria a Gaza, definendola abominevole e insostenibile, e chiede con fermezza un cessate il fuoco sostenibile. Solo attraverso un intervento immediato e coordinato si potrà sperare di alleviare le sofferenze civili e aprire la strada a una pace duratura.

“Non possiamo perdere di vista la situazione umanitaria a Gaza, che rimane abominevole e insostenibile”. Con queste parole il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha lanciato un nuovo appello al termine del vertice dei leader Ue, ribadendo l’urgenza di interventi immediati a sostegno della popolazione civile palestinese. Von der Leyen ha sollecitato l’invio rapido e senza ostacoli di aiuti umanitari “in quantità adeguata” e ha rinnovato la posizione dell’Unione Europea a favore di “un cessate il fuoco sostenibile” e del “rilascio degli ostaggi”, come condizioni imprescindibili per giungere a una cessazione definitiva delle ostilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gaza, Von der Leyen: “Situazione umanitaria abominevole. Serve cessate il fuoco sostenibile”

Translate post"La situazione umanitaria a Gaza è inaccettabile, ed è per questo - ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Costa - che è stato richiesta una revisione ai sensi dell'Articolo 2 dell'Accordo di Associazione". Vai su X

DJRETTA SU RADIO G Convocata per OGGi, 11 giugno, una seduta di Consiglio Comunale. All’ordine del giorno la crisi umanitaria nella striscia di Gaza e l’ adesione alla campagna R1pud1A di Emergency. Il Presidente Roberto Mastrilli ha convocato per m Vai su Facebook

