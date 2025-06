Gaza Trump annuncia un cessate il fuoco entro la prossima settimana | Su Khamenei | L' ho salvato da una morte ignominiosa

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, le ultime novità scuotono gli scenari geopolitici: Trump annuncia un cessate il fuoco a Gaza, mentre Khamenei riappare in video, minimizzando l’impatto degli attacchi statunitensi sull’Iran. Tra attacchi devastanti e dichiarazioni infuocate, la regione si avvicina a un punto di svolta cruciale. Ma cosa riserverà il futuro? La risposta dipenderà dalle prossime mosse delle potenze coinvolte.

Attacco israeliano al mercato di Gaza, 18 morti. Khamenei riappare in video: "Israele è stato schiacciato, il presidente americano esagera sull'impatto dei raid Usa sull'Iran". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump annuncia un cessate il fuoco "entro la prossima settimana | Su Khamenei: "L'ho salvato da una morte ignominiosa"

Medioriente: Khamenei, Trump mente quando dice di volere pace a Gaza - L'Ayatollah Ali Khamenei ha accolto con scetticismo le dichiarazioni di Donald Trump riguardanti la pace a Gaza, sostenendo che il presidente USA non fosse sincero.

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #24giugno #Iran #Trump #Khamenei #Netanyahu #Israele #Gaza #Ucraina #Kiev #Russia #Dnipro #Zelensky #NATOsummit #Libano #Meloni #PapaLeoneXIV #Seminaristi #Giubileo #TV2000 #News

Mentre a Gaza i palestinesi muoiono nel silenzio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato in diretta tv che l'obiettivo dichiarato della sua guerra all'Iran è l'eliminazione della Guida suprema Khamenei. Nessuna ambiguità: secondo lui, uccider

