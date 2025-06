Gaza smantellato tunnel di Hamas | il video diffuso dall' esercito israeliano

Le forze israeliane hanno svelato immagini impressionanti di operazioni militari a Gaza, tra cui lo smantellamento di un tunnel di Hamas utilizzato nel 2014 per attacchi letali. Questi video testimoniano la dura lotta per contrastare le minacce e liberare gli ostaggi, di cui almeno 20 si ritiene siano ancora vivi. La situazione rimane complessa e critica, con uno sforzo continuo per garantire la sicurezza e la pace nella regione.

Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso un video che mostrerebbe le truppe dello Stato ebraico in azione nel nord di Gaza. In un altro video, l'Idf sostiene di mostrare lo smantellamento di un tunnel utilizzato dai militanti di Hamas nel 2014 per uccidere quattro soldati israeliani. Circa 50 ostaggi rimangono prigionieri di Hamas: si ritiene che almeno 20 siano ancora vivi.

