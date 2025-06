Gaza la Comunità ebraica di Milano diserta il Pride | No all’uso della parola genocidio

Il Pride di Milano si configura come un momento di grande unità e rivendicazione, ma quest’anno alcune voci si sono fatte sentire con forza. La comunità ebraica di Milano ha scelto di non partecipare, sollevando un dibattito acceso sulla terminologia e sui diritti umani. La loro assenza evidenzia le tensioni che attraversano anche il mondo LGBTQ+ e le sfide nel trovare un terreno comune. La discussione su Gaza e il modo di rappresentarla rimane al centro di questa complessa vicenda, aprendo un dialogo necessario e urgente.

Milano, 27 giugno 2025 – Lo sterminio di Gaza divide anche il pride di Milano, come già successo a Napoli. Mentre buona parte della comunità Lbgtq+ italiana ha scelto di ampliare la piattaforma delle rivendicazioni anche ai diritti dei palestinesi con la richiesta di uno stop alla guerra di Israele nella Striscia, questo schierarsi ha aperto spaccature nella stessa comunità. In particolare, la comunità ebraica di Milano quest'anno non sarà in piazza per il Pride che si terrà domani pomeriggio, il 28 giugno, perché in dissenso sull'uso del termine genocidio per descrivere quanto accade in Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it