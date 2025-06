gaza israele blocca gli aiuti

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica: mentre i civili soffrono sotto il peso dei continui scontri, Israele blocca gli aiuti umanitari, alimentando una spirale di sofferenza e tensione. La distribuzione degli aiuti diventa un campo di battaglia parallelo, tra interventi umanitari gestiti da organizzazioni internazionali e azioni di miliziani. Una situazione che richiede attenzione immediata e soluzioni efficaci per evitare ulteriori tragedie.

di Aldo Baquis TEL AVIV Un'altra giornata di disordini e di violenze a Gaza, nel contesto della problematica distribuzione degli aiuti umanitari. Nel sud è gestita, in situazioni spesso caotiche, da un ente umanitario (Ghf) organizzato da Usa ed Israele. Nel nord invece miliziani di Hamas requisiscono i camion di aiuti. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, in 24 ore a Gaza si sono avuti 100 morti, 18 dei quali in un bombardamento a Deir el-Ballah. Nel vicino ospedale Nasser si sono affrontati, armi alla mano, miliziani di Hamas e beduini fiancheggiatori del Ghf. Scene drammatiche anche in Cisgiordania dove una "spedizione punitiva" organizzata da decine di coloni è degenerata in scontri in cui tre palestinesi sono stati uccisi dall'esercito.