Gaza Idf ordina di sparare sui civili disarmati in attesa di aiuti umanitari la testimonianza di alcuni soldati | È un campo di sterminio

La crisi a Gaza si fa sempre più cruenta, con testimonianze che scuotono l’opinione pubblica internazionale. Alcuni soldati israeliani descrivono un quadro inquietante, parlando di ordini di sparare sui civili disarmati in attesa di aiuti umanitari, e di una realtà dove le vite umane sembrano valere meno di zero. Questi racconti sollevano domande cruciali sulla morale e le responsabilità di un conflitto che sembra aver perso ogni limite.

"Gaza è diventata un luogo con leggi proprie. La perdita di vite umane non ha più alcun peso. Non è nemmeno un ‘incidente sfortunato’, come si diceva una volta" Soldati israeliani di stanza a Gaza hanno raccontato a Haaretz che l’Idf ha intenzionalmente aperto il fuoco contro civili palestine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf ordina di sparare sui civili disarmati in attesa di aiuti umanitari, la testimonianza di alcuni soldati: "È un campo di sterminio"

In questa notizia si parla di: gaza - soldati - ordina - sparare

Gaza, i residenti di Khan Younis: “Soldati Israele in abiti civili hanno ucciso un uomo” - Residenti di Khan Younis, nel sud di Gaza, hanno riferito che soldati israeliani in abiti civili hanno ucciso un uomo durante un'irruzione in una casa, arrestando anche la moglie e il figlio.

#Gaza: un campo di sterminio. I soldati israeliani ordinavano di sparare sui civili in attesa di un po’ di cibo Vai su X

? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-almeno-20-morti-raid-israele-scuola-e-centro-aiuti-AHgHAePB Vai su Facebook

Gaza Humanitarian Foundation, soldati israeliani a Haaretz: “Abbiamo l’ordine di sparare ai…; L’inchiesta di Haaretz sulle stragi di palestinesi durante la distribuzione del cibo a Gaza; Soldati israeliani sparano deliberatamente a palestinesi disarmati vicino ai siti di aiuti a Gaza.

L’inchiesta di Haaretz sulle stragi di palestinesi durante la distribuzione del cibo a Gaza - Soldati israeliani hanno raccontato in forma anonima di avere ricevuto precisi ordini di sparare deliberatamente sui civili ... Lo riporta ilpost.it

Guerra a Gaza, gioventù bruciata: qui i soldati israeliani sparano per noia - Un’inchiesta choc della testata indipendente +972 rivela che a Gaza i soldati israeliani giocano alla guerra come fossero in un videogame Cogito ergo sum, «penso dunque sono», questa la ... Da affaritaliani.it