Gaza Humanitarian Foundation soldati israeliani a Haaretz | Abbiamo l’ordine di sparare ai palestinesi che chiedono cibo E’ un campo di sterminio

Nel cuore di Gaza, un silenzio inquietante avvolge le atrocità che si consumano dietro i cancelli della Gaza Humanitarian Foundation. Mentre centinaia di palestinesi muoiono chiedendo cibo, il mondo rimane inappurato e impotente, testimone di un dramma senza immagini ma travolgente nel suo orrore. La verità resta nascosta, e l’indifferenza rischia di diventare complice di un campo di sterminio silenzioso. È tempo di rompere il muro del silenzio e fare luce su questa crisi sconvolgente.

Immagini non ce ne sono. Nessuno può vedere cosa accade davanti ai centri gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione privata protetta da compagnie di contractor cui Stati Uniti e Israele hanno affidato la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’unica cosa certa è che dal 27 maggio, giorno della loro apertura, centinaia di palestinesi sono stati uccisi mentre chiedevano cibo. Ora il muro del silenzio potrebbe venire giù. Alcuni soldati dell’esercito israeliaano, a cui è affidato il compito di garantire la sicurezza dei luoghi adiacenti ai centri, hanno raccontato al quotidiano Haaretz di aver ricevuto un ordine preciso: sparare anche se non esiste un pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza Humanitarian Foundation, soldati israeliani a Haaretz: “Abbiamo l’ordine di sparare ai palestinesi che chiedono cibo. E’ un campo di sterminio”

