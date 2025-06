Gaza è campo di sterminio soldati IDF rivelano l’orrore | Ordine di sparare su civili in attesa di cibo

La presenza di testimonianze inquietanti da parte dei soldati israeliani a Gaza denuncia una realtà drammatica e complessa, dove il confine tra ordine e violenza si fa sottile. Le rivelazioni sul bilancio di un sistema che utilizza il silenzio e la forza come strumenti di comunicazione ci spingono a riflettere sulle conseguenze di un conflitto che coinvolge civili innocenti. È fondamentale conoscere e approfondire questa verità per comprendere appieno le sfide di un’area così fragile e contesa.

"La nostra forma di comunicazione con la popolazione palestinese sono gli spari" hanno raccontato diversi militari e ufficiali dell’esercito israeliano al quotidiano locale Haaretz, aggiungendo: "Sai che non è giusto. Senti che non è giusto, che i comandanti qui si stanno facendo giustizia da soli ma Gaza è un universo parallelo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

