Gaza è campo di sterminio soldati dell'IDF rivelano l’orrore | Ordine di sparare su civili in attesa di cibo

Le testimonianze di soldati dell’IDF svelano un orrore indegno, con ordini di sparare su civili in attesa di cibo e una comunicazione attraverso il fuoco. È un quadro inquietante di giustizia sommaria e caos morale, dove Gaza appare come un universo parallelo di sofferenza e violenza. Questi racconti scuotono le coscienze e richiedono una riflessione profonda sulla guerra e sui suoi effetti umani. Continua a leggere per comprendere meglio questa drammatica realtà.

"La nostra forma di comunicazione con la popolazione palestinese sono gli spari" hanno raccontato diversi militari e ufficiali dell’esercito israeliano al quotidiano locale Haaretz, aggiungendo: "Sai che non è giusto. Senti che non è giusto, che i comandanti qui si stanno facendo giustizia da soli ma Gaza è un universo parallelo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Almeno 60 i morti dopo i raid di Israele sulla Striscia di Gaza: colpito campo profughi di Jabalia - Almeno 60 vittime in un nuovo violento attacco aereo di Israele sulla Striscia di Gaza. I raid hanno colpito duramente il campo profughi di Jabalia e la città di Khan Yunis, portando a un ulteriore bilancio tragico in un conflitto che non accenna a placarsi.

Persino ufficiali israeliani si fanno schifo per quello che stanno facendo. Qui c'è chi li giustifica. Gaza Humanitarian Foundation, soldati israeliani a Haaretz: “Abbiamo l’ordine di sparare ai palestinesi che chiedono cibo. È un campo di sterminio” Vai su X

Gaza Soldati e droni aprono il fuoco sui palestinesi ammassati per il cibo vicino a Rafah e Khan Younis: almeno 60 morti e centinaia di feriti Vai su Facebook

