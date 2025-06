Gattino nel cofano dell' auto e falchetto caduto dalla cattedrale di San Lorenzo | doppio salvataggio dei pompieri

Giovedì 26 giugno 2025, i vigili del fuoco di Genova sono stati protagonisti di due incredibili salvataggi che hanno emozionato la città. Tra un gattino intrappolato nel cofano di un’auto e un falchetto caduto dalla cattedrale di San Lorenzo, la giornata è stata all’insegna della salvaguardia degli animali, dimostrando ancora una volta il loro instancabile impegno e la grande cura verso tutte le creature. Un doppio intervento che rimarrà nei cuori dei genovesi.

