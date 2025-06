Garlasco nessuna traccia di Dna di Andrea Sempio sui rifiuti | ora si passa alle impronte

A Garlasco, il mistero dell’omicidio di Chiara Poggi si infittisce ancora di più. Dopo 18 anni di attese e interrogativi, le nuove analisi scientifiche puntano a scoprire la verità, questa volta attraverso le impronte lasciate sul luogo del delitto. Mentre i sospetti si concentrano su dettagli nascosti tra i rifiuti, il caso si avvicina a una svolta decisiva: la verità sta forse emergendo dalle pieghe del passato.

A Garlasco la verità continua a sfuggire. Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso si riapre con nuove analisi scientifiche. Mentre le indagini si riaprono su nuove piste, l’attenzione si concentra su ciò che resta della scena del crimine: una pattumiera, alcuni oggetti dimenticati, e forse — nascosta tra le pieghe del tempo — un’impronta. Nessuna traccia di DNA di Andrea Sempio sui rifiuti getta una nuova luce sul caso, ma per i magistrati non basta: «Vanno trovate le impronte». Perché in questo giallo senza fine, ogni frammento può valere una verità. Nel lungo e complesso incidente probatorio sul delitto di Garlasco, il focus si sposta ora sulle impronte digitali. 🔗 Leggi su Panorama.it