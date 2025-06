Garlasco Marco Poggi era in vacanza in montagna il giorno dell' omicidio di Chiara | le prove a Quarto Grado

Il mistero che avvolge la tragica morte di Chiara Poggi a Garlasco si fa sempre più intricato. Mentre emergono nuove indiscrezioni e dubbi sui primi rilievi, si fa strada la domanda cruciale: dove si trovava Marco Poggi, il fratello della vittima, quel fatidico 13 agosto 2007? Le prove a quarto grado potrebbero svelare finalmente la verità nascosta dietro questo drammatico enigma.

Dov'era Marco Poggi il giorno dell'omicidio della sorella Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007? Dopo le indiscrezioni e i dubbi emersi negli ultimi giorni su alcuni mezzi di.

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

