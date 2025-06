Garlasco lo sfogo della mamma di Chiara Poggi | Fango su di noi

Garlasco torna al centro dell’attenzione con un’emozionante voce di dolore e speranza. La mamma di Chiara Poggi, Rita Poggi, si è fatta portavoce di una famiglia distrutta dalle accuse e dai sospetti infondati, difendendo l’onore di sua figlia e del loro nome. In un momento di grande sofferenza, ha deciso di parlare pubblicamente, dimostrando che, nonostante tutto, la verità e il rispetto meritano ancora spazio. Un intervento sentito e diretto, a...

“È un momento molto difficile, ci amareggia sentire che si butta fango sulla nostra famiglia, su Chiara, su nostro figlio e su di noi.” Con queste parole, cariche di dolore e fermezza, la signora Rita Poggi è intervenuta pubblicamente nel corso della trasmissione televisiva Ore14 in onda su Rai2, per rispondere alle ultime insinuazioni riemerse in merito al delitto di Garlasco, avvenuto nell’agosto del 2007. Un intervento sentito e diretto, a difesa della memoria della figlia Chiara Poggi, della loro famiglia e della verità processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Leggi anche: Garlasco: la verità nascosta nell’impronta misteriosa L’ultima teoria rilanciata da un settimanale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, lo sfogo della mamma di Chiara Poggi: “Fango su di noi”

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - fango - garlasco

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Il delitto di #Garlasco. Parlano i genitori di Chiara Poggi. “Basta fango su di lei, non aveva segreti né amanti. Siamo disgustati”, dicono. #Tg1... Vai su Facebook

Il delitto di #Garlasco. Parlano i genitori di Chiara Poggi. “Basta fango su di lei, non aveva segreti né amanti. Siamo disgustati”, dicono. #Tg1 Stefano Fumagalli Vai su X

Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Fango su di noi, nostro figlio Marco era in Trentino in quei giorni”; Garlasco, madre Chiara Poggi: spero che fango finisca; Garlasco, nuovi dubbi: «Attrezzi consegnati da un supertestimone». La madre di Chiara Poggi: «Spero che questo.

Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Fango su di noi, nostro figlio Marco era in Trentino in quei giorni” - Interviene Rita Poggi, mamma di Chiara, dopo le notizie diffuse da un settimanale sulla presunta assenza del figlio Marco in Trentino nei giorni del delitto ... Riporta fanpage.it

Garlasco, madre Chiara Poggi: spero che fango finisca - (askanews) – Caso Garlasco al centro della puntata di ieri, 26 giugno, di Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, che porta in prima serata il programma quotidiano del pomeriggio su Rai 2 ... Si legge su askanews.it