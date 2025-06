Garlasco l’amico storico di Sempio e Poggi ribalta tutto | Non è vero quello che dicono

Garlasco, l'uomo che conosceva Chiara Poggi, rompe il silenzio e scuote le convinzioni di tutti. Mattia Capra, amico di Marco Poggi e Andrea Sempio, svela dettagli sorprendenti nell'intervista che ha fatto tremare il web. Le sue parole chiariscono una realtĂ nascosta, mettendo in discussione versioni ufficiali e aprendo nuovi scenari. La veritĂ dietro uno dei casi piĂą intricati degli ultimi anni comincia a emergere, lasciando tutti senza parole.

Nel cuore di un’intervista che ha subito fatto il giro del web, Mattia Capra rompe il silenzio su uno dei casi piĂą intricati e discussi degli ultimi anni: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Amico di Marco Poggi e Andrea Sempio, Capra si è espresso con parole che lasciano poco spazio a dubbi: “ Non ci sentiamo piĂą con Sempio! E non siamo uniti!” Un’affermazione che, in un batter d’occhio, ha dato un nuovo volto alle indagini e ha fatto riflettere sull’effettivo legame tra i due. Una visita in cantina che solleva dubbi. Parlando della famosa cantina di Marco Poggi, Capra ha ammesso di esserci stato solo una volta, un fatto che getta nuova luce su quanto si pensava. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

