Garlasco la mamma di Chiara Poggi | Fango su di noi nostro figlio Marco era in Trentino in quei giorni

In un vortice di smentite e accuse infondate, Rita Poggi, madre di Chiara, si trova a difendere l’onore della sua famiglia contro voci false che minacciano di oscurare la verità. La sua testimonianza rivela un quadro diverso da quello dipinto dai media, ricostruendo con fermezza alibi solidi e una realtà lontana da ogni sospetto. Continua a leggere per scoprire come la verità emerga tra le ombre delle bugie diffuse.

Interviene Rita Poggi, mamma di Chiara, dopo le notizie diffuse da un settimanale sulla presunta assenza del figlio Marco in Trentino nei giorni del delitto di Garlasco: “Nostro figlio era in vacanza con noi. In questo articolo sono dette tante falsità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

