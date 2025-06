Garlasco la madre di Chiara Poggi | Ci amareggia il fango sulla nostra famiglia

In un ambiente già segnato dal dolore e dalla sofferenza, la famiglia di Chiara Poggi si trova a dover affrontare anche le accuse infamanti che arrecano ulteriore amarezza. La madre Rita, durante l’intervento a Rai 2, ha espresso tutta la sua delusione e il disagio nel vedere screditata la memoria della giovane e la propria integrità. La loro reazione manifesta il desiderio di chiarezza e giustizia, per chiudere finalmente questo doloroso capitolo.

La reazione della famiglia. Sono stanchi i genitori di Chiara Poggi. La madre, Rita, ieri sera è intervenuta telefonicamente a Ore14 serale su Rai 2. “È un momento molto difficile, ci amareggia sentire che si butta fango sulla nostra famiglia, su Chiara, su nostro figlio e su di noi”. Si è parlato anche del fratello di Chiara Poggi, Marco in cui si parla e si dice che il fratello non sarebbe stato in vacanza con i genitori: “Da ultimo un articolo uscito su un settimanale in questi giorni. Valuteremo col nostro avvocato se muoverci in qualche modo, non possiamo accettare che continuino a buttare fango su di noi”. 🔗 Leggi su 361magazine.com