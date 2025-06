Garlasco la controsvolta degli attrezzi trovati nel canale di Tromello | li ha consegnati un uomo del posto

Garlasco, luglio 2024 – In un clima di continui colpi di scena, la recente scoperta nel canale di Tromello ha preso una piega inaspettata. Gli attrezzi trovati, tra cui un martello, sono stati consegnati da un uomo del posto, svelando un nuovo capitolo nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi. La controsvolta degli eventi offre uno sguardo più approfondito sulla complessità di questa vicenda ancora avvolta dal mistero.

Garlasco (Pavia) – In un'indagine in cui sembra accadere tutto e il contrario di tutto, cioè quella che vede indagato Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi nel 2007, emerge una "novità" che smentisce, o quanto meno ridimensiona, quello che sembrava un fatto acquisito. Cioè, il ritrovamento nel canale Tromello di alcuni attrezzi da parte dei carabinieri. In particolare, un martello. Ebbene, sembra che le operazioni di dragaggio del 14 maggio non abbiano portato ad alcun ritrovamento le operazioni nel canale di Tromello. Quanto meno non in modo diretto, dal fondo del corso d'acqua. Garlasco, spunta un martello dal cavo Bozzoni a Tromello: è l'arma del delitto? La svolta (forse) dopo 18 anni di indagini Gli attrezzi in realtà sarebbero stati consegnati ai carabinieri da un uomo del posto, che li aveva recuperati nella roggia anni fa, prima che venisse pulita.