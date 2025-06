garlasco la battaglia del dna tra stasi e sempio sui resti della colazione solo tracce di chiara e alberto

La battaglia del DNA a Garlasco svela tracce sorprendenti tra i resti della colazione di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Le analisi, ancora in corso, hanno giĂ fornito conferme e nuove ipotesi: il mistero si infittisce tra strategie mediatiche e procedurali. Ma cosa riveleranno davvero queste tracce? La veritĂ sta emergendo, e il caso potrebbe presto prendere una piega decisiva.

Garlasco (Pavia) – Non sono ancora delle certezze, ma giĂ delle conferme. Che emergono tra diverse strategie difensive, una piĂą mediatica, l’altra strettamente procedurale. Il Dna di Alberto Stasi sulla cannuccia dell’EstathĂ©, quello di Chiara Poggi sulla pellicola del Fruttolo, sul piattino e sulla confezione dei cereali: sono le anticipazioni degli esiti delle analisi effettuate sulle campionature prelevate giovedì scorso dai reperti della spazzatura nell’incidente probatorio per l’indagine riaperta sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. Le ha rese note “con tutti i condizionali possibili e immaginabili“ l’avvocato Antonio De Rensis, che, con la collega Giada Bocellari, difende il 41enne giĂ condannato in via definitiva, mercoledì sera alla trasmissione televisiva Zona Bianca su Retequattro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it