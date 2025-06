Garlasco il generale Garofano dopo gli ultimi sviluppi sui reperti | La verità la abbiamo già

Garlasco, il generale Garofano torna a scuotere l’opinione pubblica con parole che fanno luce su uno dei casi più intricati e discussi della nostra giustizia. Dopo anni di indagini e misteri, la verità sembra finalmente emergere: cosa ci rivelerà questa nuova fase? Luciano Garofano, protagonista delle prime investigazioni, si prepara a svelare dettagli sorprendenti che potrebbero cambiare tutto. La vicenda del “delitto del trapano” sembra ora avvicinarsi alla sua conclusione definitiva.

Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, è tornato a parlare del caso Garlasco, uno dei più controversi nella storia giudiziaria italiana recente, che lo ha visto protagonista nelle prime fasi investigative. Oggi è consulente della procura di Genova per un altro caso irrisolto, il cosiddetto “delitto del trapano”, ossia l’omicidio di Maria Luigia Borrelli risalente al 1995. Ma nel corso di un’udienza nel capoluogo ligure, l’ex generale, consulente dei legali di Andrea Sempio, non ha evitato di dire la sua sui risultati dell’incidente probatorio appena condotto sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto Garlasco, generale Garofano: “Dagli oggetti ritrovati nel canale non si troverà niente e…” ESCLUSIVA - Il delitto di Garlasco resta avvolto nel mistero, con oggetti nel canale che non portano a nulla e un’indagine in evoluzione.

Delitto di Garlasco, l'ex Ris Garofano: "La verità già c'è, ed è la responsabilità di Alberto Stasi"

