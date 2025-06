Garlasco choc al santuario | Minacciato insieme a mia moglie

Garlasco è teatro di eventi drammatici e inquietanti, tra minacce e misteri irrisolti. La recente minaccia a Maurizio, fedele del Santuario della Madonna della Bozzola, mette in luce quanto il caso Chiara Poggi continui ad avvolgere la comunità in un'aura di tensione e segreti. Chi può contribuire a fare chiarezza su questa intricata vicenda? La risposta potrebbe essere fondamentale per svelare la verità e garantire giustizia.

A Garlasco succede di tutto. Chi può offrire un contributo utile alle indagini per scoprire chi è stato ad assassinare Chiara Poggi rischia di essere minacciato. Questo è il caso di Maurizio, un fedele che dagli anni Novanta frequenta il Santuario della Madonna della Bozzola. Il luogo in questione è salito alla ribalta dopo che due sacerdoti erano stati ricattati attraverso dei video hard. Secondo alcuni, infatti, sarebbe l'anello di congiunzione delle comitive che gravitano attorno all'omicidio della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007. Come riporta il Tempo, Maurizio aveva raccontato di aver visto Andrea Sempio frequentare quel Santuario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, choc al santuario: "Minacciato insieme a mia moglie"

