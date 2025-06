Gare in svolgimento a Monte Argentario L’Open d’Italia ricorda Chimenti

Al Monte Argentario si svolge l’Open d’Italia 2025 di golf, un evento che ricorda con affetto Franco Chimenti, figura fondamentale del panorama golfistico italiano scomparsa lo scorso ottobre. La memoria del suo impegno e passione vive ancora grazie alla fondazione a lui dedicata, che mira a sostenere la ricerca scientifica e a promuovere nuove cure. Un tributo tangibile al suo contributo, mentre il torneo celebra i valori di spirito e eccellenza.

L'"Open d'Italia" di golf 2025, che ha preso il via ieri al Golf Argentario, è il primo orfano di Franco Chimenti, guida della Federgolf per 22 anni e scomparso lo scorso ottobre. La memoria del presidente è vivida grazie alla fondazione nata dalla volontà della famiglia. La Fondazione Franco Chimenti ha tra i propri obiettivi sostenere la ricerca scientifica finanziando progetti e studi clinici che possano elaborare nuove conoscenze e cure per le malattie oncologiche nonché finanziare associazioni che si occupano di sostenere pazienti oncologici e loro familiari. Non solo. Per onorare una vita votata alla crescita del movimento golfistico e al sostegno dei giovani, prevede una serie di attività legate all'individuazione del merito e del talento giovanile che ha la necessità di essere aiutato per raggiungere il massimo della potenzialità.

A 100 anni dalla prima edizione, l'Open d'Italia torna in Toscana! Dal 26 al 29 giugno l'Argentario Golf Club ospita un grande evento internazionale, tra sport, turismo e bellezza del territorio.

