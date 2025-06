Gardone Riviera | the GuitArch Duo

Preparati a vivere una serata indimenticabile tra musica e atmosfere suggestive: domenica 29 giugno, nella magica cornice della Chiesa di San Martino a Tresnico, Gardone Riviera ospiterà il quinto concerto del Festival "Suoni e Sapori del Garda". Protagonisti saranno il talentuoso Guitarch Duo, formato da Elena Lombardo al violoncello e Andrea Albini alla chitarra. Un'occasione unica per lasciarsi trasportare dalle note e scoprire emozioni profonde.

Domenica 29 giugno alle ore 21.15, a Tresnico - frazione di Gardone Riviera - nella suggestiva Chiesa di San Martino, è in programma il quinto concerto del Festival "Suoni e Sapori del Garda". Protagonisti della serata saranno Elena Lombardo al violoncello ed Andrea Albini alla chitarra. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: gardone - riviera - guitarch - suoni

Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno ottengono la Bandiera Blu Fee per la qualità ambientale - Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno si sono distinte nel panorama turistico ottenendo la Bandiera Blu FEE per la qualità ambientale.

Domenica 29 giugno alle ore 21.15, a Tresnico (Gardone Riviera), nella suggestiva Chiesa di San Martino, è in programma il quinto concerto del Festival “Suoni e Sapori del Garda”. Protagonisti della serata saranno Elena Lombardo al violoncello ed Andrea Vai su Facebook

Gardone Riviera: The GuitArch Duo; Elena Lombardo e Andrea Albini domenica a Tresnico di Gardone Riviera per “Suoni e Sapori del Garda”; Festival Suoni e Sapori del Garda: Accordion Streets in scena a Gardone Riviera.

Gardone Riviera: the GuitArch Duo - nella suggestiva Chiesa di San Martino, è in programma il quinto concerto del Festival "Suoni e Sapori del Garda". Si legge su bresciatoday.it

Festival Suoni e Sapori del Garda: domenica in scena il GuitArch Duo - Festival Suoni e Sapori del Garda: domenica 29 giugno 2025 in scena a Tresnico, frazione di Gardone Riviera, il GuitArch Duo. primabrescia.it scrive