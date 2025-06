Garbatella Street Food 2025 | quattro giorni di gusto e spettacolo nella Roma più autentica

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore autentico di Roma! Dal 26 al 29 giugno, Garbatella si trasforma nella capitale dello street food con quattro giorni di gusto, musica e spettacoli. Una celebrazione della cultura popolare e delle delizie gourmet provenienti da tutto il mondo, in una cornice suggestiva e vibrante. Non perdere l’appuntamento con Garbatella Street Food 2025: il sapore della città ti aspetta!

Dal 26 al 29 giugno, il cuore popolare e suggestivo di Roma si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del calendario gastronomico capitolino. Torna il Garbatella Street Food, evento firmato TTSFood, pronto a trasformare via delle Sette Chiese e i giardini di Monsignor Desiderio Nobels in un villaggio del gusto, tra luci, musica e piatti gourmet da tutto il mondo. Quattro giornate – da giovedì a domenica – per celebrare lo street food d’autore, in un mix perfetto di sapori tradizionali, cucine internazionali, proposte vegetariane, vegane e gluten free. Il tutto in un’atmosfera unica, fatta di lucine tra gli alberi, tavoli all’ombra e un’offerta culinaria che soddisferà ogni palato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it