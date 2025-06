Gallazzi saluta Desio In arrivo coach Quilici

avventura sulla panchina della Rimadesio, lasciando il timone a Coach Quilici. Un nuovo capitolo si apre per la squadra, pronta a affrontare la Serie B Nazionale 2025/26 con energie rinnovate e sfide entusiasmanti all’orizzonte. La rinascita passa anche dai cambiamenti, e questa stagione promette di regalare emozioni e sorprese a tifosi e appassionati.

Cambierà volto lo staff tecnico della Rimadesio (ma anche la squadra) in vista del campionato di Serie B Nazionale 202526. Non ci sarà più sulla panchina del PalaFitLine coach Edoardo Gallazzi, che dopo una stagione un po’ tribolata con tanto di esonero e poi reintegro nella parte finale della regular season ha condotto in porto la nave, salvando sul campo la squadra nel secondo turno di playout contro Fiorenzuola. Si chiude così la sua avventura a Desio prima da giocatore e poi, direttamente, saltando sulla panchina della prima squadra nel 2022. Gallazzi resta molto legato all’ambiente bluarancio, che ha voluto salutare con queste toccanti parole pubblicate sui canali social del club di via San Pietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gallazzi saluta Desio. In arrivo coach Quilici

