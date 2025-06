Gala Dinner SHRO | raccolti 200.000 euro per la ricerca contro il cancro

Nel corso della serata, l’Italia ha dimostrato di credere nel potere della scienza e nella solidarietà, unendo le forze per combattere il cancro. Il Gala Dinner 2025 della Sbarro Health Research Organization (Shro) ha raccolto 200.000 euro grazie all’impegno di imprenditori, medici, istituzioni e cittadini, alimentando speranze e future scoperte. Questo straordinario risultato rappresenta un passo importante verso un domani più rosa, dove la ricerca fa la differenza.

C’è un’Italia che sceglie di credere nella scienza, nella solidarietà e nei giovani. Lo ha dimostrato il Gala Dinner 2025 della Sbarro Health Research Organization (Shro), che ha visto imprenditori, medici, istituzioni e cittadini uniti per un unico obiettivo: sostenere la ricerca sul cancro. Il risultato? 200.000 euro raccolti per sostenere la ricerca oncologica e la formazione di giovani scienziati tra Italia e Stati Uniti. Nel corso della serata, sono state premiate sei figure che, nei rispettivi ambiti – accademico, imprenditoriale e istituzionale – si sono distinte per il loro contributo al bene comune. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ricerca - gala - dinner - shro

Gran successo per il Gala Dinner SHRO: raccolti 200.000 euro per la ricerca contro il cancro - Un'imponente dimostrazione di solidarietà e speranza, il Gala Dinner 2025 della SHRO ha confermato come l’Italia possa fare la differenza quando unita nel nome della scienza e del futuro dei giovani.

Oggi, mercoledì 25 giugno, presso il Resort Le Axidie di Vico Equense si è tenuto l’appuntamento annuale del Gala Dinner della Sbarro Health Research Organization (SHRO), fondazione internazionale impegnata da oltre trent’anni nella ricerca contro il can Vai su Facebook

Vico Equense ospita il Gala SHRO 2025: la scienza incontra il cuore del Paese; Lotta al cancro, il 25 giugno a Vico Equense SHRO Gala Dinner; Gala Dinner SHRO 2025: una serata di scienza, solidarietà e speranza.

Gran successo per il Gala Dinner SHRO: raccolti 200.000 euro per la ricerca contro il cancro - C’è un’Italia che sceglie di credere nella scienza, nella solidarietà e nei giovani. Scrive 2anews.it

Vico Equense ospita il Gala SHRO 2025: la scienza incontra il cuore del Paese - Mercoledì 25 giugno, alle ore 19, presso il Resort Le Axidie di Vico Equense, si terrà l’appuntamento annuale del Gala Dinner della ... Segnala msn.com